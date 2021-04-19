Активы новосибирского бизнесмена Ярового отошли связанной с «МКС» компании

Исполнительным директором УК «ЖКХ-Гарант» в Новосибирске также является полный тезка Баскакова. Известно, что УК принадлежит АО «МСК-Новосибирск». Также Баскаков стоит во главе УК «Дост-Н» (Кемерово). В «МКС» входит новосибирская фирма с таким же названием.