Активы новосибирского бизнесмена Ярового отошли связанной с «МКС» компании

Posted 19 апреля 2021, 06:14
Published 19 апреля 2021, 06:14
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Новосибирский бизнесмен Олег Яровой, арестованный за мошенничество, лишился активов в нескольких УК Омска. Как сообщает «Континент-Сибирь», новый владелец имеет отношение к московской структуре «Мой коммунальный стандарт» (МКС).
Согласно сервису «Контур-Фокус», принадлежащие Яровому УК «Сервис», УК «Новый сервис», УК «Сервисмкд», «ЖКХ «Сервис», «Жилищный сервис» перешли во владение к новосибирскому АО «Флагман», который учрежден Сергеем Баскаковым.
Исполнительным директором УК «ЖКХ-Гарант» в Новосибирске также является полный тезка Баскакова. Известно, что УК принадлежит АО «МСК-Новосибирск». Также Баскаков стоит во главе УК «Дост-Н» (Кемерово). В «МКС» входит новосибирская фирма с таким же названием.
Экс-председатель совета директоров «Винап» Олег Яровой попался на мошенничестве летом 2020 года. Следствие считает, что его пособниками были прокурор города Денис Ференец и его подчиненная Александра Аверина.
Недавно стало известно об аресте представителя «МКС» Сергея Проничева.