Схему движения на улице Станционной в Новосибирске изменят

Posted 19 апреля 2021, 05:24
Published 19 апреля 2021, 05:24
Modified 5 августа 2022, 12:23
Updated 5 августа 2022, 12:23
Схему движения по улице Станционной в Новосибирске изменят, чтобы избавиться от пробок.
Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский также заявил, что поменяют режим работы светофоров на площади Труда и Энергетиков. Новшества начнет действовать в августе. На улице Станционной проезжую часть подвинут в правую сторону. Так в схеме появится третья полоса.
На двух площадях обновили 1100 кв.м. асфальта. Благодаря улучшению качества дорожного покрытия на участке будет меньше пробок. Костылевский добавил, что на отремонтированном участке дороги поставят инспекторов ГИБДД для регулирования дорожного движения. Дорожники намерены протестировать участок и при необходимости провести работу над ошибками.
Напомним, на площади Труда и Будагова проезжую часть сузили еще осенью 2020 года из-за строительства четвертого моста.