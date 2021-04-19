Схему движения на улице Станционной в Новосибирске изменят

На двух площадях обновили 1100 кв.м. асфальта. Благодаря улучшению качества дорожного покрытия на участке будет меньше пробок. Костылевский добавил, что на отремонтированном участке дороги поставят инспекторов ГИБДД для регулирования дорожного движения. Дорожники намерены протестировать участок и при необходимости провести работу над ошибками.