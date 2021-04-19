За ликвидацию последствий аварии, связываемой с Сибантрацитом, расплатятся граждане?

Posted 19 апреля 2021, 12:54
Published 19 апреля 2021, 12:54
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Бердские депутаты обратились к новосибирскому парламенту с просьбой разработать полноценную областную программу повышения качества водоснабжения в их городском округе. По самым приблизительным подсчетам, комплекс работ по строительству и реконструкции циркуляционных трубопроводов, оборудованию индивидуальных систем на каждый многоквартирный дом, «встанет» региональному бюджету в 124, 86 млн. рублей.
Прошение бердских законотворцев подано в ЗСО под занавес минувшей недели. А сегодня стало известно, что в Искитиме инициативные граждане требуют аналогичного шага от своих избранников. Горожане до сих пор ощущают последствия аварии 2015 года, ликвидацию последствий которой связывали с компанией «Сибирский антрацит».
«В 2015 году произошло обрушение участка автодороги «Искитим — Елбаш — Усть-Чем», в результате которого загрязнились реки Крутиха, Елбаш и Бердь. Дорога строилась по заказу «Сибирского антрацита»…Позже прокуратура оценила размер вреда реки Берди в 1,8 млн рублей, однако виновных в чрезвычайной ситуации обнаружено не было.»
Сейчас, сколько бы то ни было однозначной и подробной информации об инциденте, не найти. Интернет «зачищен». Зато остались следы досудебных разбирательств «Сибантрацита» со СМИ. Вот редакция «Московского комсомольца» публикует объемное опровержение своего же материала о связи угольщиков с экологическими бедами Искитима. Хотя ранее об этой же взаимосвязи «Сибантрацит» - ухудшение качества питьевой, воды открыто заявляет Артур Шотт, на тот момент, директор местного МУП «Горводоканал»:
- «Сегодня в час ночи мне позвонил инспектор, сообщил обстановку на реке. Были сделаны пробы и выяснилось, что мутность составляет 124 мг на литр. Это превышает норму в десятки раз…Мы предполагаем, что это угольная взвесь, которая идет со стороны реки Елбаш. Выше по течению у нас кроме угольных разрезов никакой промышленности нет, поэтому мы предполагаем, что это «Сибирский антрацит» делает какие-то сбросы…Проблема в том, что искитимские очистные сооружения не предназначены для того, чтобы отфильтровывать примеси такого происхождения. Поэтому приходится использовать дополнительные реагенты, применение которых в это время не характерно. Так только за минувшую ночь было потрачено 700 килограмм оксид хлорида, тонна которого стоит около 20 тысяч рублей. Но самое неприятное в этой ситуации, что эта, предположительно угольная взвесь, образует на фильтрующих элементах что-то наподобие пленки. И если фильтры придут в негодность, то город останется без воды. А для замены одного только фильтра необходимо около десяти дней.»
22 сентября 2020 года Артур Шотт ушел из жизни. Но он не единственный из новосибирцев заявлял о причинах, почему-то недоказанных, и абсолютно очевидных следствиях. Сразу после ЧП на трассе «Искитим — Елбаш — Усть-Чем», Андрей Дементьев – тогда ВрИО начальника Главного управления МЧС докладывает губернатору:
- « С 27 июля остается разрушенным участок автодороги «Искитим – Елбаши – Усть-Чём», расположенный вблизи северного разреза ЗАО «Сибирский Антрацит»…01 августа ЗАО «Сибирский Антрацит» продолжались работы по сооружению объездной дороги вблизи разрушенного участка автодороги…28 июля от дежурных диспетчеров ЕДДС г. Искитим и Искитимского района поступила информация о том, что с участка автодороги «Искитим – Елбаши – Усть-Чём» Искитимского района вымытый грунт попал в р. Бердь, в результате чего образовалась повышенная мутность в реке. В результате произошло значительное загрязнение фильтров и увеличен расход водоочистных реагентов на водозаборе г. Искитим. Решением КЧС и ОПБ г. Искитим от 28.07.2015 г. № 16 руководству МУП «Водоканал» определены задачи: - обратиться к главе города с просьбой о выделении средств из резервного фонда администрации города для финансирования восстановления работы водоочистительного оборудования в соответствии с утвержденной сметой».
Начальником главного управления, к слову, Дементьев так и не становится. И, вероятно, несколько раз даже теряет в должности.
А «качество воды» в Искитиме, удивительным образом, достигает «нормативного». Впрочем, это на бумаге. У жителей города на этот счет мнение, нередко, абсолютно полярное. Но, нет независимого «рупора» для того, чтоб озвучить свою правду. Вот и депутаты молчат.
Наше издание готово предоставить открытую площадку для обсуждения экологических проблем Искитима. Первыми «на трибуну» приглашаются рядовые граждане. Связь с редакцией - [email protected]