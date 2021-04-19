За ликвидацию последствий аварии, связываемой с Сибантрацитом, расплатятся граждане?

Сейчас, сколько бы то ни было однозначной и подробной информации об инциденте, не найти. Интернет «зачищен». Зато остались следы досудебных разбирательств «Сибантрацита» со СМИ. Вот редакция «Московского комсомольца» публикует объемное опровержение своего же материала о связи угольщиков с экологическими бедами Искитима. Хотя ранее об этой же взаимосвязи «Сибантрацит» - ухудшение качества питьевой, воды открыто заявляет Артур Шотт, на тот момент, директор местного МУП «Горводоканал»: