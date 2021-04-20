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Posted 20 апреля 2021, 02:01

Published 20 апреля 2021, 02:01

Modified 16 сентября 2022, 20:39

Updated 16 сентября 2022, 20:39

В час пик в Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Маркса»

20 апреля 2021, 02:01
Официальной информации не поступало.

Станцию Новосибирского метрополитена «Площадь Маркса» закрыли 20 апреля по техническим причинам.

Конечная станция Ленинской линии оказалась перекрыта в час пик утром. По словам пассажиров, некоторым удалось пройти металлоискатели, остальным путь закрыли. Но после вход станции метро полностью перекрыли и вывели всех пассажиров на улицу.

Известно, что причиной стали какие-то технические неполадки.

Станция «площадь Маркса» является самой посещаемой, ее пассажиропоток составляет 19,43% от общего объема.

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