В час пик в Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Маркса»

Posted 20 апреля 2021, 02:01
Published 20 апреля 2021, 02:01
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Станцию Новосибирского метрополитена «Площадь Маркса» закрыли 20 апреля по техническим причинам.
Конечная станция Ленинской линии оказалась перекрыта в час пик утром. По словам пассажиров, некоторым удалось пройти металлоискатели, остальным путь закрыли. Но после вход станции метро полностью перекрыли и вывели всех пассажиров на улицу.
Известно, что причиной стали какие-то технические неполадки.
Станция «площадь Маркса» является самой посещаемой, ее пассажиропоток составляет 19,43% от общего объема.