В Новосибирской области директор предприятия скрыл от налоговой более 10 млн рублей

Суд установил, что директор предприятия, зная о большой задолженности по налогам и о наличии решений о приостановлении операций по счетам в связи с этим, имея реальную возможность погасить недоимку, скрыл деньги организации в сумме более 10,8 млн рублей. За счет них можно было заплатить недоимки по налогам и сборам в размере более 4 млн рублей.