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Posted 20 апреля 2021, 11:40

Published 20 апреля 2021, 11:40

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирской области директор предприятия скрыл от налоговой более 10 млн рублей

20 апреля 2021, 11:40
Его приговорили к 6 месяцам заключения условно

В Новосибирской области сотрудники Следственного комитета довели до суда уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО ГК «Дорогинский кирпич». В итоге его признали виновным в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия денег организации.

Суд установил, что директор предприятия, зная о большой задолженности по налогам и о наличии решений о приостановлении операций по счетам в связи с этим, имея реальную возможность погасить недоимку, скрыл деньги организации в сумме более 10,8 млн рублей. За счет них можно было заплатить недоимки по налогам и сборам в размере более 4 млн рублей.

Руководитель ООО ГК «Дорогинский кирпич» организовал на систематической основе подготовку и направление распорядительных писем в адрес своего контрагента, ранее заключившего с ООО ГК «Дорогинский кирпич» договор, с требованием о переводе причитающихся предприятию денежных средств в адрес других контрагентов, в счёт погашения текущей задолженности. Тем самым деньги обходили расчетные счета ООО ГК «Дорогинский кирпич». Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

#Происшествия
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