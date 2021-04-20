В Новосибирской области директор предприятия скрыл от налоговой более 10 млн рублей

Posted 20 апреля 2021, 11:40
Published 20 апреля 2021, 11:40
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Новосибирской области сотрудники Следственного комитета довели до суда уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО ГК «Дорогинский кирпич». В итоге его признали виновным в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия денег организации.
Суд установил, что директор предприятия, зная о большой задолженности по налогам и о наличии решений о приостановлении операций по счетам в связи с этим, имея реальную возможность погасить недоимку, скрыл деньги организации в сумме более 10,8 млн рублей. За счет них можно было заплатить недоимки по налогам и сборам в размере более 4 млн рублей.
Руководитель ООО ГК «Дорогинский кирпич» организовал на систематической основе подготовку и направление распорядительных писем в адрес своего контрагента, ранее заключившего с ООО ГК «Дорогинский кирпич» договор, с требованием о переводе причитающихся предприятию денежных средств в адрес других контрагентов, в счёт погашения текущей задолженности. Тем самым деньги обходили расчетные счета ООО ГК «Дорогинский кирпич». Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.