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Posted 20 апреля 2021, 01:31

Published 20 апреля 2021, 01:31

Modified 5 августа 2022, 12:23

Updated 5 августа 2022, 12:23

Женщина-космонавт из Новосибирска полетит на МКС в 2022 году

20 апреля 2021, 01:31
Сибиряка полетит с ближайшим экипажем.

Центр подготовки космонавтов включит уроженку Новосибирска Анну Кикину в состав экипажа «Союза» для полета на МКС.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической области, Кикина полетит весной или осенью 2022 года. Решение о ее включении в ближайший экипаж кораблей «Союза» принял гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Вместе с Кикиной в космос полетят еще несколько женщин. Их отобрали для съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов». У девушек инженерное образование, некоторые из них попадут в отряд космонавтов.

Сибирячке Анне Кикиной 37 лет. В новосибирске он окончила школу №29. После закончила курсы на спасателя при МЧС. Была зачислена в отряд космонавтов в 2014 году.

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