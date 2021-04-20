Женщина-космонавт из Новосибирска полетит на МКС в 2022 году

Posted 20 апреля 2021, 01:31
Published 20 апреля 2021, 01:31
Modified 5 августа 2022, 12:23
Updated 5 августа 2022, 12:23
Центр подготовки космонавтов включит уроженку Новосибирска Анну Кикину в состав экипажа «Союза» для полета на МКС.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической области, Кикина полетит весной или осенью 2022 года. Решение о ее включении в ближайший экипаж кораблей «Союза» принял гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Вместе с Кикиной в космос полетят еще несколько женщин. Их отобрали для съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов». У девушек инженерное образование, некоторые из них попадут в отряд космонавтов.
Сибирячке Анне Кикиной 37 лет. В новосибирске он окончила школу №29. После закончила курсы на спасателя при МЧС. Была зачислена в отряд космонавтов в 2014 году.