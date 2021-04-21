Шесть новосибирцев вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Posted 21 апреля 2021, 08:44
Published 21 апреля 2021, 08:44
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Подведен итог дистанционного этапа конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». В полуфинал допущены 561 участник, в том числе шестеро новосибирцев. Конкурса проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».
На удаленном этапе конкурсантов тестировали на профессиональные знания и оценивали их потенциал. Эксперты изучали проекты конкурсантов.
Примерно треть участников не являются руководителями своих предприятий. Это, по словам организаторов, говорит о большом кадровом потенциале digital-индустрии.
Полуфиналы пройдут в середине мая в Москве. Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства.