Новосибирская область вошла в ТОП-10 по числу заявок в «Лидеры России»

Posted 22 апреля 2021, 06:46
Published 22 апреля 2021, 06:46
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Жители Новосибирской области подали 1344 заявки на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России». По этому показателю регион вошел в десятку наиболее активных в стране, сообщает сайт правительства НСО.
Всего на 22 апреля на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок со всей страны. Регистрация на сайте ЛидерыРоссии.рф завершится 26 апреля 23.59 по московскому времени.
Напомним, о важности конкурса 26 марта заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». В этом году к уже имеющимся номинациям добавились треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». Также появился трек «Студенты» для тех, у кого еще нет управленческого опыта.
Победители конкурса получат грант в миллион рублей. Также ему предоставится возможность поработать под управлением топ-менеджеров страны.