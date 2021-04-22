Новосибирская область вошла в ТОП-10 по числу заявок в «Лидеры России»

Напомним, о важности конкурса 26 марта заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». В этом году к уже имеющимся номинациям добавились треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». Также появился трек «Студенты» для тех, у кого еще нет управленческого опыта.