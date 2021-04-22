atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2021, 07:44

Published 22 апреля 2021, 07:44

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Роспотребнадзор побывал с проверкой в лофт-парке «Подземка» и Bla Bla Bar

22 апреля 2021, 07:44
Власти проверяют соблюдение масочного режима и санитарных норм в местах массового пребывания людей.

Новосибирский минпромторг и Роспотребнадзор проверили на соблюдение ограничительных мер пабы и бары Новосибирска.

За неделю проведено 42 рейда. Помимо продуктовых магазинов («Пятерочка», «Ярче!», «Магнит»), соблюдение санитарных требований проверили в популярных местах развлечения - в лофт-парке «Подземка» и Bla Bla Bar.

Нарушение норма СанПина нашли в четырех точках, по итогам проверок составлены административные протоколы. Кроме того, проверяющие провели 42 разъяснительные беседы из-за несоблюдения масочного режима.

Напомним, в области продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика