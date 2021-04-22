Роспотребнадзор побывал с проверкой в лофт-парке «Подземка» и Bla Bla Bar

Posted 22 апреля 2021, 07:44
Published 22 апреля 2021, 07:44
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Новосибирский минпромторг и Роспотребнадзор проверили на соблюдение ограничительных мер пабы и бары Новосибирска.
За неделю проведено 42 рейда. Помимо продуктовых магазинов («Пятерочка», «Ярче!», «Магнит»), соблюдение санитарных требований проверили в популярных местах развлечения - в лофт-парке «Подземка» и Bla Bla Bar.
Нарушение норма СанПина нашли в четырех точках, по итогам проверок составлены административные протоколы. Кроме того, проверяющие провели 42 разъяснительные беседы из-за несоблюдения масочного режима.
Напомним, в области продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая.