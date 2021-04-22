СК начал проверку издевательств подростков над дочерью фронтовика в Новосибирске

Следственный комитет в Новосибирской области начал проверку по информации СМИ об издевательствах подростков над пенсионеркой. Как рассказали в ведомстве, из сообщений журналистов следует, что толпа подростков с начала марта 2021 года издевается над пожилой 72-летней жительницей Первомайского района.