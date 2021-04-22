СК начал проверку издевательств подростков над дочерью фронтовика в Новосибирске

Posted 22 апреля 2021, 11:00
Published 22 апреля 2021, 11:00
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Следственный комитет в Новосибирской области начал проверку по информации СМИ об издевательствах подростков над пенсионеркой. Как рассказали в ведомстве, из сообщений журналистов следует, что толпа подростков с начала марта 2021 года издевается над пожилой 72-летней жительницей Первомайского района.
Молодые люди якобы пугают женщину громкими стуками в дверь, кидая в ее сторону палки и громко выражались нецензурной бранью. Это происходит уже полтора месяца.
В сообщении сказано, что отец женщины дошел до самого Берлина, затем год пробыл в Германии и пришел домой в конце 1946 года. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.