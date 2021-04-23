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Posted 23 апреля 2021, 13:01

Published 23 апреля 2021, 13:01

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

На главное здание «Холидея» в Новосибирске не нашелся покупатель

23 апреля 2021, 13:01
Оно располагается на Бердском шоссе.

В Новосибирске не нашлось покупателя на бывшее здание «Холидея», которое находится на Бердском шоссе, 61. Состоялись торги по помещению, где ранее располагался главный офис компании.

Имущество было оценено в 74 миллиона 969 тысяч рублей. На торги выставили помещения на Бердском шоссе площадью 1667,6 кв. м и земельный участок размером 24 311 кв. м. Имущество находится в залоге у «Россельхозбанка».

Аукцион назначили на 21 апреля. Он признан несостоявшимся, поскольку не были представлены заявки на участие.

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