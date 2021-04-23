Срок поверки приборов учета горячей воды истек почти у восьми тысяч новосибирцев

Posted 23 апреля 2021, 12:38
Published 23 апреля 2021, 12:38
Modified 16 сентября 2022, 20:40
Updated 16 сентября 2022, 20:40
В Новосибирске по состоянию на 23 апреля у 7 899 потребителей в Новосибирске, которые находятся на прямых договорах поставки горячей воды с СГК, истек срок поверки счетчиков. Об этом редакции Atas.info сообщили в пресс-службе СГК.
По словам представителей поставщика тепла, для граждан это чревато повышенными платежами за коммунальные услуги. Согласно действующим правилам, первые 3 месяца после истечения срока поверки плата за горячую воду начисляется по среднему потреблению за последние полгода, а с 4-го месяца — по нормативу.
Индивидуальные счетчики новосибирцы устанавливают, чтобы оптимизировать расходы на коммунальные услуги. Показания снимаются и передаются самими жителями. За своевременной поверкой счетчиков должны следить собственники квартиры.
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