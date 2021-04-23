Срок поверки приборов учета горячей воды истек почти у восьми тысяч новосибирцев

В Новосибирске по состоянию на 23 апреля у 7 899 потребителей в Новосибирске, которые находятся на прямых договорах поставки горячей воды с СГК, истек срок поверки счетчиков. Об этом редакции Atas.info сообщили в пресс-службе СГК.