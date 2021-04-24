Новосибирцев предупредили об использующих детей мошенников

Советский человек был воспитан так, что стремился помочь и уберечь даже чужих детей, и это было нормой. Сейчас в порядке вещей отойти в сторону от ребенка. В противном случае есть риск нарваться на обвинения в педофилии, попавшись в руки мошенникам, которые начнут вымогать деньги.