Новосибирцев предупредили об использующих детей мошенников

Posted 24 апреля 2021, 12:41
Published 24 апреля 2021, 12:41
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
использованием якобы потерявшихся детей. Сообщается, что схема направлена против мужчин, которых воспитали еще в Советском Союзе в духе помощи тем, кому она требуется.
Советский человек был воспитан так, что стремился помочь и уберечь даже чужих детей, и это было нормой. Сейчас в порядке вещей отойти в сторону от ребенка. В противном случае есть риск нарваться на обвинения в педофилии, попавшись в руки мошенникам, которые начнут вымогать деньги.
Характерная история выглядит так. К мужчине за сорок на парковке торгового центра подходит растрепанная девочка лет 10. В слезах она сообщает, что потеряла где-то свю маму с братом, и ей нужна помощь.
Ситуация возникает стрессовая. Вокруг множество автомобилей, люди спешат по свои делам, сам мужчина торопится, и тут возникает ребенок, который тянет свои руки и просит о помощи. Первая естественная реакция взять за руку. В этот момент и появляется риск вляпаться в неприятности.
Мужчинам советуют, оказавшись в таком положении, не трогать ребенка а достать телефон. Необходимо позвонить в полицию, комментируя громко свои слова о том, что сотрудники МВД обязательно помогут девочке найти родственников.
Вполне возможно, что при слове «полиция» ребенок немедленно удалится, что только подтвердит ваши подозрения. Но с полицией связаться необходимо в любом случае – во-первых, девочка действительно могла потеряться и просто испугаться полицейских, а во-вторых, если речь идет о мошенниках, то полиция должна знать о том, что они орудуют возле данного торгового центра.
Вызов полиции станет хорошим тестом. Если ребенок не виноват, то, дождавшись вызванного патруля, он будет передан в руки сотрудников органов правопорядка, и окажется в безопасности. Если же ребенок действует вместе с мошенниками, он скорее всего убежит.