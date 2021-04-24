Прочитавший Пушкина на митинге попал в особый список полиции Новосибирска

Posted 24 апреля 2021, 06:16
Published 24 апреля 2021, 06:16
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Прочитавший стихотворение Пушкина на незаконном митинге в поддержку Навального новосибирец попал в особый список полиции. Его составили по итогам несогласованной акции на площади Ленина 21 апреля.
Мужчину, прославившегося после прочтения стихотворения «К Чаадаеву», зовут Андрей Терехин. В социальных сетях он опубликовал документ, подписанный заместителем начальника отдела полиции №1 «Центральный». Всего в списке 11 имен, включая одного несовершеннолетнего.
В тексте документа сказано, что в действиях перечисленных граждан «усматривались признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)». В связи с этим их имена внесли в базу правоохранителей.
Терехин привлек к себе внимание в начале митинга тем. Началось с того, что капитан полиции подошел к стоявшей рядом с ним женщине, попросив предъявить документы. Участница незаконной акции в тот момент держала плакат в поддержку Навального, и когда она начала искать паспорт, Терехин решил помочь ей подержать плакат. После этого у полицейского вопросы возникли уже к нему.
После предъявления документов Андрей Терехин прочитал для капитана и собравшихся вокруг стихотворение Пушкина «К Чаадаеву». Его финальные строки подхватили люди из толпы.
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