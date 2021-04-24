Прочитавший Пушкина на митинге попал в особый список полиции Новосибирска

Терехин привлек к себе внимание в начале митинга тем. Началось с того, что капитан полиции подошел к стоявшей рядом с ним женщине, попросив предъявить документы. Участница незаконной акции в тот момент держала плакат в поддержку Навального, и когда она начала искать паспорт, Терехин решил помочь ей подержать плакат. После этого у полицейского вопросы возникли уже к нему.