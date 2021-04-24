Работодатели предлагают новосибирцам бесплатные обеды и языковые курсы

Posted 24 апреля 2021, 04:42
Published 24 апреля 2021, 04:42
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Аналитики выяснили, какие бонусы и поощрения предлагают работодатели Новосибирска новым сотрудникам.
Сервис hh.ru изучил 23 тыс. вакансий за апрель 2021 года. Согласно исследованию, самыми щедрыми оказались компании в сфере производства и IT. Они предлагают сотрудникам льготные или бесплатные обеды в своих столовых. Таких вакансий оказалось 105 в Новосибирской области.
65 организаций готовы оплатить своим сотрудникам курсы английского языка. Торговые организации делают скидки на собственную продукцию для своих сотрудников.
Ряд работодателей в условиях работы указывает наличие соцпакета: ДМС, страхование жизни и выезда за границу.
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