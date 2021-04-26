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Posted 26 апреля 2021, 07:23

Published 26 апреля 2021, 07:23

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

1 222 новосибирца находятся в больницах из-за коронавируса

26 апреля 2021, 07:23
Госпитализировано 5 несовершеннолетних.

Число пациентов, попавших в инфекционные стационары из-за коронавируса, в Новосибирской области составляет 1 222 человека. Среди госпитализированных пятеро детей.

Оперштаб напоминает, что в больницу попадают как уже с подтвержденным диагнозом «коронавирус», так и с подозрением.

За сутки в сводке оперштаба на 71 человека выросло число зараженных, на 17 – вылечившихся. Также зафиксированы еще три смерти от Covid-19.

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