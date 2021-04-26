Более 750 домов в Новосибирске остались без света 26 апреля

На сайте жизнеобеспечения Новосибирска в зону отключения добавили пять районов. Так, 304 здания стоят без света в Калининском районе на ул. Магистральной, Каргатской, Веселовской, Ирменской, Тогучинской и Солидарности. Еще 158 домов обесточены в Октябрьском районе, 154 – в Кировском. В Первомайском отключения распространились на 115 домов, в Дзержинском – на 24.