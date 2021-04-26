Более 750 домов в Новосибирске остались без света 26 апреля

Posted 26 апреля 2021, 03:51
Published 26 апреля 2021, 03:51
Modified 5 августа 2022, 12:26
Updated 5 августа 2022, 12:26
Плановые работы АО «РЭС» привели к отключению электроснабжения в 755 жилых домах Новосибирска 26 апреля.
На сайте жизнеобеспечения Новосибирска в зону отключения добавили пять районов. Так, 304 здания стоят без света в Калининском районе на ул. Магистральной, Каргатской, Веселовской, Ирменской, Тогучинской и Солидарности. Еще 158 домов обесточены в Октябрьском районе, 154 – в Кировском. В Первомайском отключения распространились на 115 домов, в Дзержинском – на 24.
Свет подключат во второй половине дня, 14:00.
Отключения электричества проводятся по плану, УК уведомили о работах жильцов домов.
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