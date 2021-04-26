На майские праздники в детсадах Новосибирска откроют дежурные группы

Posted 26 апреля 2021, 05:49
Published 26 апреля 2021, 05:49
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
На майских праздниках в детских садах Новосибирской области будут работать дежурные группы.
Как сообщил НГС министр образования Сергей Федорчук, с 4 по 7 мая будет отдыхать большая часть населения. Но у коммунальщиков, сотрудников правоохранительных органов, к примеру, с 4 по 7 мая выходных не будет.
В связи с этим в детских садах будут работать дежурные группы. Дети смогут посещать их только при наличии заявления от родителей. Для сотрудников коммерческих организаций вопрос будут решаться в индивидуальном порядке.
Также в этом году из-за длинных каникул на майские праздники продлят учебный год. Это решение будут принимать сами муниципалитеты.