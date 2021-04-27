Аренда самокатов в Новосибирске не получала разрешение у мэра Локтя

По словам Локтя, появление такой услуги говорит о том, что в Новосибирске есть территории, где можно свободно кататься. Но требуется согласование мест парковки электросамокатов и правил управлениями ими. Законодательно использование самокатов никак не регламентируется, но в целях безопасности людей этот бизнес надо согласовать. Также, считает Локоть, необходимо ограничить скорости передвижения на самокатах.