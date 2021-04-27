atas.info
ГлавноеВсе новости

Аренда самокатов в Новосибирске не получала разрешение у мэра Локтя

27 апреля 2021, 19:44
Градоначальник хочет договориться о правилах работы кикшеринга.

В Новосибирске кикшеринг, или аренда самокатов, пока не получал разрешений на работу. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник хочет обсудить с такими компаниями правила работы и места, используемые для парковки.

На данный момент кикшеринговые компании занимают муниципальную землю без какого-либо согласования с властями города. Об этом Локоть рассказал в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ. Он добавил, что муниципалитет намерен организовать переговоры с целью упорядочивания этой деятельности.

По словам Локтя, появление такой услуги говорит о том, что в Новосибирске есть территории, где можно свободно кататься. Но требуется согласование мест парковки электросамокатов и правил управлениями ими. Законодательно использование самокатов никак не регламентируется, но в целях безопасности людей этот бизнес надо согласовать. Также, считает Локоть, необходимо ограничить скорости передвижения на самокатах.

Материалы по теме
Водитель Nissan сбил ребёнка на самокатеСервис по прокату самокатов Urent запустили в НовосибирскеПодросток на самокате попал под колеса Toyota в Октябрьском районе Новосибирска
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52