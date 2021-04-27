Более 9 тысяч отечественных компьютеров получили медучреждения Новосибирской области

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, из 9 000 новых компьютеров отечественного производства с российским программным обеспечением более 5,5 тысяч направлены на замену устаревших АРМ со сроком 7 и более лет, а более 3,6 тысяч – на создание новые рабочих мест. «Это самый большой проект в рамках импортозамещения в нашем регионе. В настоящий момент уже свыше 40% всего парка в государственных учреждениях здравоохранения перешло на отечественные компьютеры, и в 2021 году эта работа будет продолжаться усиленными темпами. Важно отметить, что медицинским работникам и IT-специалистам медицинских организаций помогают в переходе и адаптации специалисты минцифры – это делает процесс внедрения новых компьютеров поэтапным и спокойным, без видимых сложностей», – отметил Анатолий Дюбанов.