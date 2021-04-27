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Posted 27 апреля 2021, 05:04

Published 27 апреля 2021, 05:04

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Единый городской выпускной в Новосибирске пройдет в онлайн-формате

27 апреля 2021, 05:04
Дистанционный формат выбран из-за пандемии.

Формат проведения Единого городского выпускного в Новосибирске изменили из-за режима повышенной готовности. Мероприятие, как и в год пандемии, пройдет дистанционно.

Ранее выпускники праздновали окончание школы на Михайловской набережной. Власти устраивали в их честь концерт, запускали фейерверк и поздравляли с новым этапом в жизни.

Теперь все мероприятия перенесли в онлайн-формат, сообщил НДД.инфо департамент образования мэрии.

Ранее власти заявили о продлении учебного года из-за длинных майских праздников и зимних каникул.

#Образование
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