Единый городской выпускной в Новосибирске пройдет в онлайн-формате

Posted 27 апреля 2021, 05:04
Published 27 апреля 2021, 05:04
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Формат проведения Единого городского выпускного в Новосибирске изменили из-за режима повышенной готовности. Мероприятие, как и в год пандемии, пройдет дистанционно.
Ранее выпускники праздновали окончание школы на Михайловской набережной. Власти устраивали в их честь концерт, запускали фейерверк и поздравляли с новым этапом в жизни.
Теперь все мероприятия перенесли в онлайн-формат, сообщил НДД.инфо департамент образования мэрии.
Ранее власти заявили о продлении учебного года из-за длинных майских праздников и зимних каникул.