График работы поликлиник на майских праздниках опубликовали в Новосибирске

Сегодня, 27 апреля, пресс-служба правительства Новосибирской области рассказала о графике работы поликлиник на майских праздниках. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00 часов, в период с 4 по 7 мая – в обычном режиме плановой и экстренной помощи.