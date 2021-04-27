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График работы поликлиник на майских праздниках опубликовали в Новосибирске

27 апреля 2021, 17:32
В правительстве региона напомнили о вакцинации.

Сегодня, 27 апреля, пресс-служба правительства Новосибирской области рассказала о графике работы поликлиник на майских праздниках. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00 часов, в период с 4 по 7 мая – в обычном режиме плановой и экстренной помощи.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно можно будет получить в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике. Травматологическая помощь детскому и взрослому населению на территории города Новосибирска будет оказываться в травматологических пунктах по утвержденному графику.

Вакцинация от коронавируса во всех поликлиниках будет проходить в обычном режиме по назначенной записи. В ТРЦ «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных, в ТРК «ЭДЕМ» ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 17.00.

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