Коронавирусом заболели 75 человек из Новосибирской области за сутки

Общее число заразившихся, по данным оперштаба, составляет 40 877 человек, 2 454 из них несовершеннолетние. 36 пациентов, ранее болевшие Covid, выписались за сутки с выздоровлением. Итого болезнь победили 37 666 человек, 1 742 пациента умерли, пятеро из них за минувшие сутки. Оперштаб сообщил о смерти пяти мужчин в возрасте 60 лет, 61 года, 64 лет, 73 лет и 89 лет.