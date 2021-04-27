Коронавирусом заболели 75 человек из Новосибирской области за сутки

Диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен за сутки 75 жителям Новосибирской области.
Общее число заразившихся, по данным оперштаба, составляет 40 877 человек, 2 454 из них несовершеннолетние. 36 пациентов, ранее болевшие Covid, выписались за сутки с выздоровлением. Итого болезнь победили 37 666 человек, 1 742 пациента умерли, пятеро из них за минувшие сутки. Оперштаб сообщил о смерти пяти мужчин в возрасте 60 лет, 61 года, 64 лет, 73 лет и 89 лет.
В тяжелом состоянии в реанимации 54 пациента с коронавирусом, 10 из них подключены к ИВЛ. В общей сложности в инфекционных стационарах наблюдаются 1 219 человек. Уже более 1,5 млн тестов на коронавирус сделали в области.