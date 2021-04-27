На «Сибантрацит» надвигается масштабная проверка под контролем Генпрокуратуры

Всего под контролем генеральной прокуратуры, ее сибирского управления и подразделения в регионе «Сибирский антрацит» проверят 11 раз. Это только планово, всего за месяц! Не исключено, что ревизоры нагрянут к угольщикам и раньше в оперативном порядке. Как это было, например, в текущем апреле, январе, декабре, ноябре, октябре и августе…
Все дело в том, что предприятия «Сибирского антрацита» ревизируют с добротной такой стабильностью. И так же стабильно угольщикам выносятся предписания с требованием устранить установленные нарушения.
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В АО «Сибирский Антрацит» не обеспечено наличие в смене не менее двух членов ВГК на опасном производственном объекте Разрез угольный Колыванский в ночную смену 02.11.2020 нет членов ВГК, в дневную смену 16.11.2020 один член ВГК, что нарушает пункт 2 «Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд», утвержденный приказом МЧС России от 29.11.2013 № 765.
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Горные работы по строительству заезда на горизонт +280,0 м на отвале «Елбашинский» бульдозером Liebherr PR 764 зав.№ 3 ведутся по проекту производства работ, предусматривающего иной вид работ (формированию яруса отвала на горизонте +280,0 м), следовательно, проект производства работ выполнен без учета инженерно-геологических условий.
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На опасном производственном объекте «разрез угольный (участок Северный, участок Крутихинский)» на горизонте +120,0 м фактическая ширина рабочей площадки подуступа экскаватора Volvo-750 инв. № 18 не соответствует ширине рабочей площадке, установленной проектом производства работ, а именно фактическая ширина составляет не более 5 метров, при проектной 17 м.
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На опасном производственном объекте «разрез угольный Колыванский (участок Северный, участок Крутихинский)» на момент проверки установлено, что на кузове автосамосвала БелАЗ-75131 № 182 (участок Северный) противооткатные упоры закреплены двойной проволокой. При осмотре водитель автосамосвала не смог снять и применить их. Данное крепление не предусмотрено заводской документацией, в случае аварийной ситуации оперативное применение противооткатных упоров не представляется возможным. Заводская конструкция крепления противооткатных упоров предусматривает защелкивающее устройство.
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На опасном производственном объекте «разрез угольный Горловский (участок Ургунский) на внешнем отвале Восточный в тело отвала, в нарушение технологического процесса, влияющего на устойчивость отвала в целом и в нарушение проектной документации «Корректировка горнотранспортной части Ургунского участка разреза «Горловский» ЗАО «Сибирский Антрацит» (Раздел 8 книга 2 П7373-ООС) складируется отходы (покрышки, бочки из под ГСМ, строительный мусор и т.д).
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Рабочие места на фабрике в течение смены должны осматриваться мастером (бригадиром). Запрещаются работы при выявлении нарушений требований безопасности. При обнаружении опасности, угрожающей людям, машинам и оборудованию, должны приниматься меры по ее устранению. Информация о выявлении нарушений требований безопасности должна сообщаться диспетчеру. По факту рабочие места на опасных производственных объектах фабрика обогащения угля «Листвянская», фабрика обогащения угля «Листвянская-2» в течение смены не осматриваются мастером (бригадиром). Информация о выявлении нарушений требований безопасности не сообщается диспетчеру (информация о выявленных нарушениях отсутствует).
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На опасном производственном объекте фабрика обогащения угля «Листвянская - 2» отметка +/-0.00м здания модуля обогащения угля загромождена оборудованием, металлоломом и другими предметами.
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АО «Сибирский Антрацит» нарушило план развития горных работ на 2020 год (далее ПРГР-2020), в части соблюдения уровня добычных и вскрышных работ, а именно: - согласно ПРГР-2020 (протокол №36-Н от 03.12.2020 технического совещания по рассмотрению ПРГР-2020) на опасном производственном объекте «разрез угольный Горловский (участок Ургунский)» уровень добычи и вскрыши за 9 месяцев 2020 г должен был составить 160 тыс.тонн и 2250 тыс.м3 соответственно, фактические объемы составили 18 тыс.тонн и 19,9 тыс.м3.
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1. Объект капитального строительства «Корректировка горнотранспортной части Ургунского участка разреза «Горловский» ЗАО «Сибирский Антрацит» (шифр П7373). Изменения № 1» эксплуатируется без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а именно из пруда-отстойника карьерных вод производится забор воды для заправки поливомоечных автомобилей при помощи насосной станции.
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2. В нарушение требований проектной документации л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР1 (графическая часть), визуально установлено, боновое заграждение находится не в проектном положении.
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3. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: в нарушение требований проектной документации л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР1 (графическая часть), визуально установлено, боновое заграждение находится не в проектном положении.
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4. В точке сбрасываемых очищенных сточных вод из пруда-отстойника карьерных вод в ручей Ургунчик откосы ручья засеиваются травами, проектная документация л. 12 шифр 01/17/001/54-П/17-ИОС3. Визуально установлено, что укрепление откосов выполнено бетонными блоками.
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5. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: в точке сбрасываемых очищенных сточных вод из пруда-отстойника карьерных вод в ручей Ургунчик откосы ручья засеиваются травами, проектная документация л. 12 шифр 01/17/001/54-П/17-ИОС3. Визуально установлено, что укрепление откосов выполнено бетонными блоками.
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6. При визуальном осмотре установлено, что стальной карьерный трубопровод имеет многочисленные следы коррозии, в нарушение требований проектной документации л. 16 шифр 01/17/001/54-П/17-КР.ТЧ.
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7. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: при визуальном осмотре установлено, что стальной карьерный трубопровод имеет многочисленные следы коррозии, в нарушение требований проектной документации л. 16 шифр 01/17/001/54-П/17-КР.ТЧ.
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8. Проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, визуально установлено, что подкладка из деревянного бруса находится не в проектном положении.
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9. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, визуально установлено, что подкладка из деревянного бруса находится не в проектном положении.
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10. Проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, устанавливаемых на специально подготовленную щебёночную подготовку, визуально установлено частичное отсутствие щебёночной подготовки.
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11. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, устанавливаемых на специально подготовленную щебёночную подготовку, визуально установлено частичное отсутствие щебёночной подготовки.
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12. Строительная площадка не оборудована первичными средствами пожаротушения, а именно, отсутствует ящик с песком, в нарушение требований проектной документации л. 19 шифр 01/17/001/54-П/17-ПБ.ТЧ, п. XIX п.п. 484 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
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13. Строительная площадка не оборудована первичными средствами пожаротушения, а именно, отсутствуют бочки для хранения воды, в нарушение требований проектной документации л. 19 шифр 01/17/001/54-П/17-ПБ.ТЧ, п. XIX п.п. 483 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
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14. Покрытие площадок для заправки поливомоечных автомобилей выполнено из железобетонных плит в нарушение требований проектной документации л. 10 шифр 01/17/001/54-П/17-ПЗУ.
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15. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: покрытие площадок для заправки поливомоечных автомобилей выполнено из железобетонных плит в нарушение требований проектной документации л. 10 шифр 01/17/001/54-П/17-ПЗУ.
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16. В нарушение требований проектной документации л.29, л.30, л.31 шифр 01/17/001/54-П/17-ПОС.ТЧ, уплотнение дорожного полотна произведено не должным образом. Визуально установлено, нарушение сплошности покрытия автодороги на пруд-отстойник карьерных вод, наблюдаются просадки щебеночного покрытия.
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17. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения в нарушение требований проектной документации л.29, л.30, л.31 шифр 01/17/001/54-П/17-ПОС.ТЧ, уплотнение дорожного полотна произведено не должным образом. Визуально установлено, нарушение сплошности покрытия автодороги на пруд-отстойник карьерных вод, наблюдаются просадки щебеночного покрытия.
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18. Визуально установлено отвод поверхностных вод от земляного полотна вдоль автодороги на пруд-отстойник карьерных вод осуществляется не должным образом в нарушение требований проектной документации л. 16 шифр 01/17/001/54-П/17-ПЗУ, в результате чего карьерный трубопровод находится в воде.
Вторая августовская проверка устанавливает 44 факта неисполнения законодательства. Данная инспекция проводится по факту инцидента, зафиксированного в северо-западной части отвала «Елбашинский» при ведении работ по отвалообразованию на опасном производственном объекте. Целью надзорных органов является контроль за тем, насколько оперативно и качественно «Сибантрацит» устраняет несоответствия, послужившие катализаторами июльской катастрофы.
- На отвале участка «Колыванский» 18 июля 2020 года произошёл сход пустой породы в технический водоём...авария нанесла серьёзный ущерб местным жителям. По некоторым оценкам, объём сошедшей породы может достигать около 6 млн м3. Оползень сошёл на часть сельскохозяйственных угодий и повредил участок железной дороги. Кроме того, грязевой сель засыпал естественный водоём и дошёл до реки Крутиха. Горная масса завалила несколько единиц карьерной техники и один личный автомобиль жителя села Елбаши.
Пожалуй, единственные «неудобства», которые претерпели угольщики после очередного ЧП – обязанности оплатить смехотворные административные штрафы. Ущерб, нанесенный жителям, судя по тишине в популярных СМИ, официально не подсчитывался и не компенсировался.
По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков, унесенная на 500 метров, и вовсе утонула. Это подтвердил сайту “Весь Искитим” пострадавший автовладелец…Село Елбаши небольшое. Находится примерно в 5 км от отвала "Сибантрацита". О сходе оползня знает практически каждый житель, но говорят об инциденте, опасаются давления. Им здесь жить. Местная жительница Антонина Лихоманова в Елбашах живет 54 года. Затопленная машина рыбака принадлежала внуку ее сестры. Он долгое время копил на нее деньги.
– Машина была большая, хорошая. Владелец, бедненький, жил без отца, без матери, остался рано сиротой, на эту машину зарабатывал потом и кровью, откладывал каждую копеечку. Сам он работает токарем в Бердске, получал заказы от людей и выполнял их, сейчас взял ипотеку, а машина считай пропала. Хорошо, что сами живы остались. Озеро было глубокое-преглубокое и его завалило. 39 га пшеницы затопило полностью. Страшное дело, страшное!
Елбашинская катастрофа не первая и, что особо тревожно, может стать далеко не последней на счету «Сибирского антрацита». Только до какого времени расплачиваться за огрехи коммерсантов будут жители Новосибирской области? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос у губернатора Травникова.