На «Сибантрацит» надвигается масштабная проверка под контролем Генпрокуратуры

1. Объект капитального строительства «Корректировка горнотранспортной части Ургунского участка разреза «Горловский» ЗАО «Сибирский Антрацит» (шифр П7373). Изменения № 1» эксплуатируется без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а именно из пруда-отстойника карьерных вод производится забор воды для заправки поливомоечных автомобилей при помощи насосной станции.

2. В нарушение требований проектной документации л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР1 (графическая часть), визуально установлено, боновое заграждение находится не в проектном положении.

3. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: в нарушение требований проектной документации л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР1 (графическая часть), визуально установлено, боновое заграждение находится не в проектном положении.

4. В точке сбрасываемых очищенных сточных вод из пруда-отстойника карьерных вод в ручей Ургунчик откосы ручья засеиваются травами, проектная документация л. 12 шифр 01/17/001/54-П/17-ИОС3. Визуально установлено, что укрепление откосов выполнено бетонными блоками.

5. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: в точке сбрасываемых очищенных сточных вод из пруда-отстойника карьерных вод в ручей Ургунчик откосы ручья засеиваются травами, проектная документация л. 12 шифр 01/17/001/54-П/17-ИОС3. Визуально установлено, что укрепление откосов выполнено бетонными блоками.

6. При визуальном осмотре установлено, что стальной карьерный трубопровод имеет многочисленные следы коррозии, в нарушение требований проектной документации л. 16 шифр 01/17/001/54-П/17-КР.ТЧ.

7. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: при визуальном осмотре установлено, что стальной карьерный трубопровод имеет многочисленные следы коррозии, в нарушение требований проектной документации л. 16 шифр 01/17/001/54-П/17-КР.ТЧ.

8. Проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, визуально установлено, что подкладка из деревянного бруса находится не в проектном положении.

9. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, визуально установлено, что подкладка из деревянного бруса находится не в проектном положении.

10. Проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, устанавливаемых на специально подготовленную щебёночную подготовку, визуально установлено частичное отсутствие щебёночной подготовки.

11. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: проектной документацией л.1 шифр 01/17/001/54-П/17-ГР3 (графическая часть) предусмотрено, что прокладка труб карьерного трубопровода осуществляется на подкладках из деревянного бруса высотой 0,2 м, устанавливаемых на специально подготовленную щебёночную подготовку, визуально установлено частичное отсутствие щебёночной подготовки.

12. Строительная площадка не оборудована первичными средствами пожаротушения, а именно, отсутствует ящик с песком, в нарушение требований проектной документации л. 19 шифр 01/17/001/54-П/17-ПБ.ТЧ, п. XIX п.п. 484 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

13. Строительная площадка не оборудована первичными средствами пожаротушения, а именно, отсутствуют бочки для хранения воды, в нарушение требований проектной документации л. 19 шифр 01/17/001/54-П/17-ПБ.ТЧ, п. XIX п.п. 483 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

14. Покрытие площадок для заправки поливомоечных автомобилей выполнено из железобетонных плит в нарушение требований проектной документации л. 10 шифр 01/17/001/54-П/17-ПЗУ.

15. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения: покрытие площадок для заправки поливомоечных автомобилей выполнено из железобетонных плит в нарушение требований проектной документации л. 10 шифр 01/17/001/54-П/17-ПЗУ.

16. В нарушение требований проектной документации л.29, л.30, л.31 шифр 01/17/001/54-П/17-ПОС.ТЧ, уплотнение дорожного полотна произведено не должным образом. Визуально установлено, нарушение сплошности покрытия автодороги на пруд-отстойник карьерных вод, наблюдаются просадки щебеночного покрытия.

17. Строительный контроль со стороны застройщика (технического заказчика) (лица, привлеченного на основании договора для осуществления строительного контроля) осуществляется не должным образом - не осуществляется проверка соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, в результате чего лицом осуществляющим строительство допущены следующие нарушения в нарушение требований проектной документации л.29, л.30, л.31 шифр 01/17/001/54-П/17-ПОС.ТЧ, уплотнение дорожного полотна произведено не должным образом. Визуально установлено, нарушение сплошности покрытия автодороги на пруд-отстойник карьерных вод, наблюдаются просадки щебеночного покрытия.