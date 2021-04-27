Новосибирск накрыл плотный смог из-за пожаров

27 апреля Новосибирск накрыло плотным колпаком смога. Причина задымления - пожары в Новосибирской и особенно - в соседней Омской области. Там за сутки зафиксировано 80 случаев.
Дым от возгораний ветром доносит в сторону столицы Сибири. Новосибирцы жалуются, что в городе стало труднее дышать. Особенно тяжело пожилым сибирякам и людям с хроническими заболеваниями дыхания.
Синоптики прогнозируют, что дымка начнет рассеиваться только к ночи. в Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Качество воздуха в городе по данным сервиса AirVoice оценивается в 7 баллов из 10.