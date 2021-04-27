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Новосибирск накрыл плотный смог из-за пожаров

27 апреля 2021, 15:13
Синоптики прогнозируют, что дымка начнет рассеиваться только к ночи.

27 апреля Новосибирск накрыло плотным колпаком смога. Причина задымления - пожары в Новосибирской и особенно - в соседней Омской области. Там за сутки зафиксировано 80 случаев.

Дым от возгораний ветром доносит в сторону столицы Сибири. Новосибирцы жалуются, что в городе стало труднее дышать. Особенно тяжело пожилым сибирякам и людям с хроническими заболеваниями дыхания.

Синоптики прогнозируют, что дымка начнет рассеиваться только к ночи. в Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Качество воздуха в городе по данным сервиса AirVoice оценивается в 7 баллов из 10.

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#Новости#Экология
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