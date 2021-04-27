Под Новосибирском завершился всероссийский турнир по настольному теннису

В Бердске завершился всероссийский турнир по настольному теннису. Он был посвящен предстоящему Дню Победы. В Сибирь съехались юные спортсмены из Москвы, Верхней Пышмы, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Челябинска, Читы, Абакана и Томска.
Всего в турнире приняли участие около 200 спортсменов. Стоит отметить хорошее выступление теннисистов из Абакана. Об их успехах сообщает "Новая Хакасия".
Всего на счету абаканских спортсменов 15 медалей разного достоинства. У теннисистов из Новосибирской области 11 наград.