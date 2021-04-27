Поля вдоль Ордынской трассы горели в Новосибирской области

Ситуацию с пожарами взяли на особый контроль региональные власти. На тушении пожаров задействовано почти 5 тысяч человек. В области работают 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и 2 наблюдательных пункта на высотных объектах.