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Поля вдоль Ордынской трассы горели в Новосибирской области

27 апреля 2021, 20:44
На утро 27 апреля в области было зафиксировано 180 возгораний.

В Новосибирской области действует пожароопасный сезон, введенный с 23 апреля. В самой столице Сибири сложились неблагоприятные метеоусловия.

В Новосибирске существенно ухудшилось качество воздуха. Из-за плотного смога не может проглянуть солнце. При этом ветер дует со стороны Омска, где сейчас бушуют лесные пожары.

Ситуация в Новосибирской области также плохая. На утро 27 апреля было зафиксировано 180 возгораний. НГС опубликовал фоторепортаж из Ордынского района, где заметили выжженные поля. Пожар бушевал рядом с Шиловским полигоном.

Ситуацию с пожарами взяли на особый контроль региональные власти. На тушении пожаров задействовано почти 5 тысяч человек. В области работают 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и 2 наблюдательных пункта на высотных объектах.

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#Новости#Происшествия
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