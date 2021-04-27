В Новосибирске для разгрузки крупнейшего полигона запустят мусоросортировочный завод

- Мощность мусоросортировочного завода составит 130 тысяч тонн отходов в год. Тем самым мы повышаем эффективность складирования ТКО, поскольку есть возможность сортировать стекло, бумагу, пластик - все то, что сегодня подлежит утилизации и сдаче во вторичную переработку, а складировать потребуется значительно меньшие объемы, - заявил градоначальник.