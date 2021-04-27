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В Новосибирске для разгрузки крупнейшего полигона запустят мусоросортировочный завод

27 апреля 2021, 18:16
Предприятие мощностью 130 тысяч тонн отходов в год должно ослабить нагрузку на "Левобережный".

В Новосибирске хотят построить мусоросортировочный завод мощностью 130 тысяч тонн отходов в год. По замыслу авторов проекта, он должен разгрузить полигон "Левобережный" - крупнейшую городскую свалку.

По мнению мэра города Анатолия Локтя, сортировка, которая должна начаться в конце 2021 года, должна снизить объемы мусора, сваливаемого на полигоне. "МУП "Спецавтохозяйство" закупило сортировочную линию, которую хотят запустить уже в этом году.

- Мощность мусоросортировочного завода составит 130 тысяч тонн отходов в год. Тем самым мы повышаем эффективность складирования ТКО, поскольку есть возможность сортировать стекло, бумагу, пластик - все то, что сегодня подлежит утилизации и сдаче во вторичную переработку, а складировать потребуется значительно меньшие объемы, - заявил градоначальник.

Локоть отметил, что у города есть опыт работы с такими линиями сортировки. Две из них мощностью 50 тысяч тонн отходов в год действуют полигоне "Гусинобродский".

Полигон "Левобережный" в сейчас работает на пределе возможностей. Здесь постоянно возникают пожары, дым от которых окутывает окрестные жилищные массивы.

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