В Новосибирске для разгрузки крупнейшего полигона запустят мусоросортировочный завод

В Новосибирске хотят построить мусоросортировочный завод мощностью 130 тысяч тонн отходов в год. По замыслу авторов проекта, он должен разгрузить полигон "Левобережный" - крупнейшую городскую свалку.
По мнению мэра города Анатолия Локтя, сортировка, которая должна начаться в конце 2021 года, должна снизить объемы мусора, сваливаемого на полигоне. "МУП "Спецавтохозяйство" закупило сортировочную линию, которую хотят запустить уже в этом году.
- Мощность мусоросортировочного завода составит 130 тысяч тонн отходов в год. Тем самым мы повышаем эффективность складирования ТКО, поскольку есть возможность сортировать стекло, бумагу, пластик - все то, что сегодня подлежит утилизации и сдаче во вторичную переработку, а складировать потребуется значительно меньшие объемы, - заявил градоначальник.
Локоть отметил, что у города есть опыт работы с такими линиями сортировки. Две из них мощностью 50 тысяч тонн отходов в год действуют полигоне "Гусинобродский".
Полигон "Левобережный" в сейчас работает на пределе возможностей. Здесь постоянно возникают пожары, дым от которых окутывает окрестные жилищные массивы.