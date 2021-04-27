В Новосибирске спрос на промышленных альпинистов вырос в 10 раз

В Новосибирской области увеличился сезонный спрос на услуги промышленных альпинистов. Согласно данным исследовательского центра портала Зарплата.ру, он вырос примерно в 10 раз.
Число вакансий втрое больше, чем за аналогичный срок 2021 года. Высотникам готовы платить 70 000 рублей в месяц.
Также в апреле в НСО активно ищут шиномонтажников. Сезонный спрос на таких специалистов вырос вдвое, средняя зарплата – от 47 700 до 100 тысяч рублей.
Востребована весной в Новосибирской области профессия дорожного рабочего. На эту позицию работодатели готовы брать людей без опыта и студентов. Средний доход в этой отрасли составляет 43 400 рублей.
В 6 раз весной с началом активных строительных работ увеличился спрос на бетонщиков. Хорошему мастеру готовы платить 61 400 рублей. Сообщается, что большинство рабочих мест в этой сфере заняли мигранты.