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В Новосибирске Валерий Гергиев закрыл Транссибирский Арт-фестиваль

27 апреля 2021, 14:12
На закрытии фестиваля выступили Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра.

26 апреля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца торжественно закрылся VIII Транссибирский Арт-фестиваль. Он проходил на многих площадках региона. были задействованы множество форматов, в том числе и экспериментальных.

На закрытии фестиваля выступили Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра. Солировал Вадим Репин, дирижировал Валерий Гергиев.

Концерт легендарного питерского оркестра вошел в программу юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля. Были исполнены первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и пятая симфония Густава Малера.

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