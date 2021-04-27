В Новосибирске Валерий Гергиев закрыл Транссибирский Арт-фестиваль

26 апреля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца торжественно закрылся VIII Транссибирский Арт-фестиваль. Он проходил на многих площадках региона. были задействованы множество форматов, в том числе и экспериментальных.
На закрытии фестиваля выступили Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра. Солировал Вадим Репин, дирижировал Валерий Гергиев.
Концерт легендарного питерского оркестра вошел в программу юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля. Были исполнены первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и пятая симфония Густава Малера.