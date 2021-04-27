В Новосибирске задержали подростка за домогательство к девочке в лифте

Posted 27 апреля 2021, 01:24
Published 27 апреля 2021, 01:24
Modified 25 декабря, 15:34
Updated 25 декабря, 15:34
Подросток задержан за домогательство к маленькой девочке в лифте дома в Новосибирске.
Инцидент произошел в Заельцовском районе в доме по ул. Ельцовская 26 апреля днем. Пятиклассница возвращалась из школы домой. Вместе с ней в подъезд зашел молодой человек, которого она приняла за соседа. Он доехал с ней до ее этажа и вышел. После он дождался, когда школьница достанет ключи от дома, и напал на нее. Но девочка сумела дать отпор и ударила его ногой. Парень сбежал.
После происшествия родители девочка обратились в полицию.
Правоохранительные органы изучили видео с камер видеонаблюдения, выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. О мотивах подростка ничего не известно.