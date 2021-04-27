atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2021, 01:24

Published 27 апреля 2021, 01:24

Modified 25 декабря, 15:34

Updated 25 декабря, 15:34

В Новосибирске задержали подростка за домогательство к девочке в лифте

27 апреля 2021, 01:24
Молодой человек не сумел довести преступный умысел до конца.

Подросток задержан за домогательство к маленькой девочке в лифте дома в Новосибирске.

Инцидент произошел в Заельцовском районе в доме по ул. Ельцовская 26 апреля днем. Пятиклассница возвращалась из школы домой. Вместе с ней в подъезд зашел молодой человек, которого она приняла за соседа. Он доехал с ней до ее этажа и вышел. После он дождался, когда школьница достанет ключи от дома, и напал на нее. Но девочка сумела дать отпор и ударила его ногой. Парень сбежал.

После происшествия родители девочка обратились в полицию.

Правоохранительные органы изучили видео с камер видеонаблюдения, выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. О мотивах подростка ничего не известно.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика