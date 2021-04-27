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В Новосибирской области отремонтируют восемь детских школ искусств

27 апреля 2021, 14:21
Шесть из них будут отремонтированы к концу 2021 года, еще две - в 2022 году.

В Новосибирской области стартовал ремонт восьми детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает сайт правительства НСО. Шесть объектов будут отремонтированы к концу 2021 года, еще в двух ремонт продлится и в 2022 году.

Объекты реставрируются в Куйбышевском, Барабинском, Татарском, Чановском и Венгеровском районах. В областном центре в программу ремонта включена детская музыкальная школа №5. На проведение работ в 2021 году будет направлено почти 80 млн рублей, из которых более 60 млн пойдут из федеральной казны.

Вопросы объема ремонтных работ и сроки их проведения были рассмотрены на выездном совещании в Куйбышевский район Новосибирской области. Здесь ремонтируются школа искусств и художественная школа.

#Новости#Культура
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