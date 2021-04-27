В Новосибирской области отремонтируют восемь детских школ искусств

В Новосибирской области стартовал ремонт восьми детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает сайт правительства НСО. Шесть объектов будут отремонтированы к концу 2021 года, еще в двух ремонт продлится и в 2022 году.