Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат на заводе «Тяжстанкогидропресс»

По данным следствия, у руководства ПАО были средства на зарплату сотрудникам, но с ноября 2020 года по апрель 2021 года деньги уходили на оплату нужд завода. Следствие считает, чтобы была корыстная заинтересованность руководства. Без зарплаты остались 307 человек.