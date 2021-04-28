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Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат на заводе «Тяжстанкогидропресс»

28 апреля 2021, 11:13
На заводе проводятся обыски.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

К главному следователю обратилась депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя.

По данным следствия, у руководства ПАО были средства на зарплату сотрудникам, но с ноября 2020 года по апрель 2021 года деньги уходили на оплату нужд завода. Следствие считает, чтобы была корыстная заинтересованность руководства. Без зарплаты остались 307 человек.

Долг предприятия в размере 17 млн рублей после вмешательства следственных органов сократился до 11,2 млн рублей. Как пишет Тайга.инфо, на заводе проводятся обыски.

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#Новости#Происшествия
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