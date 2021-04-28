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Чиновница присвоила 11 земельных участков в Новосибирском районе

29 апреля 2021, 03:31
Земли принадлежали сельсовету, а ущерб от действий подозреваемой оценивается в 2,3 миллиона рублей.

Центральный районный суд Новосибирска вскоре получит материалы уголовного дела о хищении муниципальной земли. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, о чем сообщила в среду, 28 апреля.

В надзорном ведомстве уточнили, что перед судом должна предстать заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в течение четырех лет, с августа 2016 года по март 2020 года, подозреваемая, работая одновременно в администрации главным бухгалтером, скрыла от руководства данные о невнесении по договорам купли-продажи земель денежных средств. В регистрационный орган она подготовила фиктивные справки о якобы оплаченной покупателями земле.

Впоследствии, как считает следствие, она приобрела право собственности на 11 принадлежащих сельсовету участков на общую сумму почти 2,3 миллиона рублей. Сейчас на имущество женщины наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба.

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