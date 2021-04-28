Чиновница присвоила 11 земельных участков в Новосибирском районе

По версии следствия, в течение четырех лет, с августа 2016 года по март 2020 года, подозреваемая, работая одновременно в администрации главным бухгалтером, скрыла от руководства данные о невнесении по договорам купли-продажи земель денежных средств. В регистрационный орган она подготовила фиктивные справки о якобы оплаченной покупателями земле.