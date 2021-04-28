Дополнительные маршруты троллейбусов организуют в Новосибирске на Пасху

Дополнительные ночные маршруты троллейбусов запустят в пасхальную ночь в Новосибирске.
Мэрия сообщила, что в ночь с 1 на 2 мая после божественной литургии в храмах города новосибирцев будут развозить по домам троллейбусы.
Так, с 22:00 1 мая троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам: Ост. «Ул.Учительская»- Знаменский монастырь- ул. Б. Хмельницкого-Дуси Ковальчук- Красный проспект-Гоголя- Вознесенский кафедральный собор-Челюскинцев-Нарымская-Советская-Собор Александра Невского-Красныйпроспект-Октябрьский мост- пр. К.Маркса-Титова-Станиславского-ост. «Станиславский жилмассив».
От Знаменского храма троллейбусы будут курсировать и в другом направлении: ул. Учительская-Авиастроителей-Трикотажная-пр.Дзержинского-Гоголя-Вознесенский кафедральный собор-Челюскинцев-Нарымская-собор А.Невского-Красный проспект- Большевистская-ул.Восход-Кирова-ост. «Ленинградская».
В транспорте будут принимать все транспортные карты.