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Дополнительные маршруты троллейбусов организуют в Новосибирске на Пасху

28 апреля 2021, 13:51
Распознать троллейбусы можно по специальным трафаретам.

Дополнительные ночные маршруты троллейбусов запустят в пасхальную ночь в Новосибирске.

Мэрия сообщила, что в ночь с 1 на 2 мая после божественной литургии в храмах города новосибирцев будут развозить по домам троллейбусы.

Так, с 22:00 1 мая троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам: Ост. «Ул.Учительская»- Знаменский монастырь- ул. Б. Хмельницкого-Дуси Ковальчук- Красный проспект-Гоголя- Вознесенский кафедральный собор-Челюскинцев-Нарымская-Советская-Собор Александра Невского-Красныйпроспект-Октябрьский мост- пр. К.Маркса-Титова-Станиславского-ост. «Станиславский жилмассив».

От Знаменского храма троллейбусы будут курсировать и в другом направлении: ул. Учительская-Авиастроителей-Трикотажная-пр.Дзержинского-Гоголя-Вознесенский кафедральный собор-Челюскинцев-Нарымская-собор А.Невского-Красный проспект- Большевистская-ул.Восход-Кирова-ост. «Ленинградская».

В транспорте будут принимать все транспортные карты.

#Новости#Транспорт
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