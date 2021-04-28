Фитнес-тренер с ножом напал на бывшую жену в магазине новосибирского Академгородка

В среду, 28 апреля, в новосибирском Академгородке произошло вооруженное нападение на продавщицу магазина косметики и бытовой химии на Морском проспекте. Мужчина с ножом взял в заложницы бывшую жену.
Напарница продавщицы успела нажать тревожную кнопку. Получив вызов, на место примчался экипаж Росгвардии. Сотрудники силового ведомства сообщили, что заметили мужчину, который под угрозой ножа удерживал женщину. На теле потерпевшей уже были следы порезов.
- Она умоляла освободить ее, но нападавший не реагировал на уговоры. Требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия также были проигнорированы, - рассказали в Росгвардии.
Пока силовики пытались уговорить мужчину отпустить свою бывшую жену, той удалось вырваться и отбежать в сторону. После этого росгвардейцы скрутили нападавшего, но сделать это оказалось непросто. Их противником оказался хорошо накаченный фитнес-тренер, который приехал разобраться с бывшей женой из Иркутска.
Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его бывшую жену доставили в больницу с ранениями бедра, предплечья и кисти.