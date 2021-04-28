Фитнес-тренер с ножом напал на бывшую жену в магазине новосибирского Академгородка

Пока силовики пытались уговорить мужчину отпустить свою бывшую жену, той удалось вырваться и отбежать в сторону. После этого росгвардейцы скрутили нападавшего, но сделать это оказалось непросто. Их противником оказался хорошо накаченный фитнес-тренер, который приехал разобраться с бывшей женой из Иркутска.