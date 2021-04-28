Искусственный интеллект будет следить за общественным транспортом в Новосибирске

В Новосибирске разработана навигационно-информационная система, сообщили в министерстве цифрового развития и связи НСО. Благодаря этой разработке облегчается мониторинг движения общественного транспорта. Также система позволяет контролировать действия водителей, планировать расписание и составлять аналитические сводки.
На перспективу ведется работа по отслеживанию грузового транспорта. Сотрудничество ведется с Яндекс.Картами и системой 2ГИС.
Главным заказчиком является региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. У ведомства есть потребность в исполнении обязательств перевозчиками маршрутов. Благодаря внедренной системе изменено уже около 80% маршрутов в Новосибирске.