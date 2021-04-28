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Кафе на авторынке «Столица» загорелось в Кировском районе Новосибирска

29 апреля 2021, 03:44
На улице Петухова в Новосибирске загорелось кафе на территории авторынка «Столица». Первые пожарные прибыли уже через семь минут.

В ночь на четверг, 29 апреля, в Кировском районе Новосибирска сгорело кафе. Пожар произошел на улице Петухова, на на территории авторынка «Столица».

О происшествии рассказали в сообществе АСТ-54. Отмечается, что первые пожарные расчёты прибыли на место уже через семь минут. Пожар распространялся по крыше металлического здания, обшитого сайдингом.

В течение 45 минут сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали открытый огонь. Всего на месте работали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

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