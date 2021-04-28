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КБУ Бердска не может избавиться от многомиллионных долгов

28 апреля 2021, 16:06
Размер дебиторской задолженности предприятия сейчас составляет 593 млн рублей, кредиторской – 618 млн рублей.

Новый директор бердского комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин рассказал о финансовом положении предприятия. Оно остается стабильно тяжелым.

Уже не менее десяти лет КБУ не может избавиться от многомиллионных долгов, сообщает Бердск-онлайн. Размер дебиторской задолженности предприятия сейчас составляет 593 млн рублей, кредиторской – 618 млн рублей.

По словам руководителя, разрыв не критический. Надо лишь, чтобы потребители начали гасить долги за поставленные услуги. Тогда КБУ сможет рассчитаться с поставщиками.

"Работа с должниками ведётся в плановом режиме. Инженерно-инспекторская группа выявляет незаконные врезки и заставляет нарушителей платить за подключение к сетям", - завил Пронюшкин. Он добавил, что юристы предприятия работают через суды.

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