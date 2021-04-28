Новосибирские общественники оспорят в суде поправки в закон об ООПТ

Тем самым решение о создании лесного парка или природно-рекреационной местности принимается единолично Правительством Новосибирской области, отсекая от влияния на принятие решение общественные организации. Это противоречит федеральному законодательству. Также экологи полагают, что была нарушена сама процедура принятия закона депутатами Заксобрания НСО.