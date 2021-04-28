Новосибирские общественники оспорят в суде поправки в закон об ООПТ

В Новосибирске экологи намерены оспорить региональное законодательство «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области». Общественная организация «Сибирское экологическое содружество» обратилось в суд с иском. Общественники рассчитывают признать закон нелегитимным.
Предварительное заседание назначено на 19 мая. Экологи-общественники не согласны с введением новой категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) - «лесные парки». В федеральном законодательстве такой нормы нет.
Как считает стороны истца, в региональном законе множество коррупциогенных факторов, а отсутствие строгой федеральной нормы провоцирует произвольное толкование закона. Это, как подчеркивают в «Сибирском экологическом содружестве», позволяет отнести к категории лесных парков любую территорию.
Тем самым решение о создании лесного парка или природно-рекреационной местности принимается единолично Правительством Новосибирской области, отсекая от влияния на принятие решение общественные организации. Это противоречит федеральному законодательству. Также экологи полагают, что была нарушена сама процедура принятия закона депутатами Заксобрания НСО.