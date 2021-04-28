Новосибирский депутат Вера Ганзя сослалась на опыт Сталина в снижении цен на продукты

- Мы сейчас живём по образу и подобию западного мира. Не получится на двух стульях усидеть. В сталинские времена снижались цены постоянно. Но тогда было государственное регулирование ценовой политики, а сейчас нам сказали – разрулит рынок сам. Везде есть регулирование, а у нас почему-то рынок должен сам разрулить. Пока не будет реального государственного сдерживающего фактора на рост цен, они будут расти, - убеждена Вера Ганзя.