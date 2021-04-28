Новосибирский депутат Вера Ганзя сослалась на опыт Сталина в снижении цен на продукты

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя прокомментировала постоянный рост цен на продукты в России. Своим мнение относительно возможности их снижения она поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Депутат уверена, что цены продолжат расти и дальше. Причиной этого, по ее мнению, является отсутствие в стране стабильности.
- Как только, например, повышается заработная плата у бюджетников, или как только появляются намётки каких-то выплат, хотя бы разовых, сразу взлетают цены. То государственное регулирование, которое мы сегодня имеем, оно проблем никаких проблем не решает, - заявила Вера Ганзя.
Депутата попросили ответить на вопрос, может ли Россия использовать сталинскую систему, когда цены на продукты ежегодно снижались. Вера Ганзя допустила такую возможность, но не в действующей социально-экономической модели развития.
- Мы сейчас живём по образу и подобию западного мира. Не получится на двух стульях усидеть. В сталинские времена снижались цены постоянно. Но тогда было государственное регулирование ценовой политики, а сейчас нам сказали – разрулит рынок сам. Везде есть регулирование, а у нас почему-то рынок должен сам разрулить. Пока не будет реального государственного сдерживающего фактора на рост цен, они будут расти, - убеждена Вера Ганзя.
По мнению депутата, предприниматели живут периодом наживания. Они пытаются любой ценой урвать сиюминутную прибыль, и не важно, какой ценой. Она убеждена, что такие аппетиты нужно обуздывать, но государство этого пока не делает.