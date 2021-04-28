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Новосибирское коллекторское агентство «Сириус-Трейд» лишили лицензии

28 апреля 2021, 14:38
За прошедший год судебные приставы возбудили в отношении данной организации 86 административных дел.

УФССП по Новосибирской области исключило коллекторское агентство «Сириус-Трейд» из государственного реестра организаций, которым разрешено возвращать просроченные задолженности. К этому привели многочисленные систематические нарушения со стороны новосибирских коллекторов.

Решение об исключении общества из реестра принято 26 апреля. Теперь деятельность этой организации объявлена вне закона. Если звонки «Сириус-Трейда» продолжаются - необходимо обратиться в УФССП или правоохранительные органы.

Всего за прошедший год судебные приставы возбудили в отношении данной организации 86 административных дел. Только в Новосибирской области компания оштрафована на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Нарушения законодательства в основном связаны с превышением частоты взаимодействия с должником, введением его в заблуждение относительно правовой природы долга. Также коллекторы в нарушение законодательства контактировали с третьими лицами.

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