Новосибирское коллекторское агентство «Сириус-Трейд» лишили лицензии

УФССП по Новосибирской области исключило коллекторское агентство «Сириус-Трейд» из государственного реестра организаций, которым разрешено возвращать просроченные задолженности. К этому привели многочисленные систематические нарушения со стороны новосибирских коллекторов.
Решение об исключении общества из реестра принято 26 апреля. Теперь деятельность этой организации объявлена вне закона. Если звонки «Сириус-Трейда» продолжаются - необходимо обратиться в УФССП или правоохранительные органы.
Всего за прошедший год судебные приставы возбудили в отношении данной организации 86 административных дел. Только в Новосибирской области компания оштрафована на общую сумму более 1,6 млн рублей.
Нарушения законодательства в основном связаны с превышением частоты взаимодействия с должником, введением его в заблуждение относительно правовой природы долга. Также коллекторы в нарушение законодательства контактировали с третьими лицами.