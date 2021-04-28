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Новосибирцу дали 7 лет колонии за призыв к терроризму в Telegram

28 апреля 2021, 12:06
Обвиняемый являлся администратором сообщества.

Суд Новосибирской области приговорил администратора Telegram-канала к 7 годам колонии за оправдание террористической деятельности.

По сообщению УФСБ по области, мужчина в своем Telegram-канале размещал недопустимые материалы. Он открыто высказывал на онлайн-площадке свое недовольство конституционным строем РФ и требовал перемен. Кроме того, в своих постах он оправдывал терроризм.

В апреле 2021 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима, а также запретил ему после освобождения заниматься администрированием сообществ в соцсетях на срок до 3 лет.

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