Новосибирцу дали 7 лет колонии за призыв к терроризму в Telegram

По сообщению УФСБ по области, мужчина в своем Telegram-канале размещал недопустимые материалы. Он открыто высказывал на онлайн-площадке свое недовольство конституционным строем РФ и требовал перемен. Кроме того, в своих постах он оправдывал терроризм.