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Подросток из Новосибирска приковал свою девушку к батарее из ревности

28 апреля 2021, 12:28
Девушку освободила полиция.

16-летнего подростка из Новосибирска задержали за незаконное лишение свободы своей девушки в общежитии.

Потерпевшую нашли прикованной наручниками к батарее в комнате подозреваемого.

По данным пресс-службы СУ СКР по области, 23 апреля подростки находились в комнате общежития в Дзержинском районе. 16-летний молодой человек приревновал девушку, когда заметил, что она с кем-то переписывается. Он пристегнул ее руку к батарее и оставил одну в запертой комнате. Девушке удалось связаться по телефону с матерью, которая обратилась в полицию.

Молодого человека задержали и отправили на допрос. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

За незаконное лишение свободы несовершеннолетней ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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