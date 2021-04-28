Подросток из Новосибирска приковал свою девушку к батарее из ревности

По данным пресс-службы СУ СКР по области, 23 апреля подростки находились в комнате общежития в Дзержинском районе. 16-летний молодой человек приревновал девушку, когда заметил, что она с кем-то переписывается. Он пристегнул ее руку к батарее и оставил одну в запертой комнате. Девушке удалось связаться по телефону с матерью, которая обратилась в полицию.