Причину вони в Кировском районе Новосибирска нашла прокуратура

- В процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - говорится в заявлении прокуратуры. По ее данным, предприниматель, работая на промышленной площадке по улице Петухова, оказывает на окружающую среду негативное воздействие.