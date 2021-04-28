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Причину вони в Кировском районе Новосибирска нашла прокуратура

28 апреля 2021, 17:15
В появлении неприятного запаха обвинили индивидуального предпринимателя. Он занимается производством кормов для животных.

В Новосибирске прокуратура нашла причину вони в Кировском районе города. Сотрудники надзорного ведомства отреагировали на сообщения в социальных сетях и вместе с чиновниками министерства природных ресурсов и экологии проверили работу индивидуального предпринимателя, занимающегося производством кормов для животных.

- В процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - говорится в заявлении прокуратуры. По ее данным, предприниматель, работая на промышленной площадке по улице Петухова, оказывает на окружающую среду негативное воздействие.

По итогам проверки возбуждено 3 административных дела по разным статьям КоАП. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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