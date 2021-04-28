Стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика в Воронеже

В Воронеже стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Местом происшествия стал двор одной из многоэтажек на улице 9 Января, сообщает 36on.ru.
Собаки напали на ребенка 26 апреля. Одна из них укусила пострадавшего за ногу. Теперь Следственный комитет проводит проверку по данному факту. В ходе нее следователи дадут оценку действиям чиновников, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных.
Также следователи намерены опросить не только потерпевших, но и жителей соседних домов. Они назначат экспертные исследования и изучат документацию, относящуюся к данному вопросу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.