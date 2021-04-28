atas.info
ГлавноеВсе новости

Стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика в Воронеже

28 апреля 2021, 16:43
Бродячие собаки продолжают терроризировать жителей Воронежа. Очередной жертвой нападения стал 11-летний мальчик, которого животные покусали за ногу.

В Воронеже стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Местом происшествия стал двор одной из многоэтажек на улице 9 Января, сообщает 36on.ru.

Собаки напали на ребенка 26 апреля. Одна из них укусила пострадавшего за ногу. Теперь Следственный комитет проводит проверку по данному факту. В ходе нее следователи дадут оценку действиям чиновников, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных.

Также следователи намерены опросить не только потерпевших, но и жителей соседних домов. Они назначат экспертные исследования и изучат документацию, относящуюся к данному вопросу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Материалы по теме
Трупы четырех задушенных собак нашли возле детского лагеря в Новосибирской областиВ Бердске собака сорвалась с цепи и укусила 5-летнего мальчика в лицоСК завел уголовное дело после нападения собаки на 5-летнего мальчика в Бердске
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52