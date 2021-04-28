Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска возобновится в мае

В начале месяца на объекте проведут подготовительные работы, к строительству приступят в середине мая. В первую очередь рабочие будут устранять дефекты на уже сданных участках дороги. После приступят к строительно-монтажным работам. Также возобновят работы на путепроводе на пересечении с трассой «Ленинск-Кузнецкий».