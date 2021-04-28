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Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска возобновится в мае

28 апреля 2021, 14:16
Первый этап Восточного обхода достроят в 2024 году.

Строительные работы на Восточном обходе Новосибирска возобновятся в мае 2021 года, сообщает новый генподрядчик – компания «Новосибирскавтодор».

В начале месяца на объекте проведут подготовительные работы, к строительству приступят в середине мая. В первую очередь рабочие будут устранять дефекты на уже сданных участках дороги. После приступят к строительно-монтажным работам. Также возобновят работы на путепроводе на пересечении с трассой «Ленинск-Кузнецкий».

Максимальный объем работ запланирован на лето. На участке продолжат обустройство технологической дороги, чтобы обеспечить проезд к дачам и населенным пунктам.

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