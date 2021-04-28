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У 7% новосибирцев установлен лимит времени на посещение туалета на работе

28 апреля 2021, 18:05
Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько новосибирцев стесняются или избегают ходить в туалет на работе.

Согласно данным анонимного онлайн-опроса, который провел Исследовательский центр Зарплаты.ру, 20% новосибирцев испытывают дискомфорт при необходимости сходить в туалет в течение рабочего дня. При этом 18% респондентов готовы потерпеть, а 29% ждут подходящего момента, когда коллеги выйдут из туалета.

Никогда не ходят в туалет на работе 8% опрошенных. Выяснилось, что туалета стесняются больше женщины, чем мужчины - 63% против 37% соответственно. Из всех опрошенных только 14% новосибирцев оказались довольны условиями содержания туалета на рабочем месте.

Так, 27% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе. Ходить в соседнее здание, чтобы попасть в туалет, приходится 5% опрошенных. У 3% новосибирцев на работе вообще нет туалета.

Выяснилось, что у 7% опрошенных работодатели установили лимит на количество посещений туалета. За его превышение людям грозят дисциплинарными взысканиями и штрафами, что является неправомерным. По закону, проведенные в туалете минуты не могут учитываться при подсчете отработанного времени.

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