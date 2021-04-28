У 7% новосибирцев установлен лимит времени на посещение туалета на работе

Так, 27% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе. Ходить в соседнее здание, чтобы попасть в туалет, приходится 5% опрошенных. У 3% новосибирцев на работе вообще нет туалета.