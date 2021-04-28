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В Новосибирске почтили память жертв в 35-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС

28 апреля 2021, 13:51
Прошло возложение венков и цветов к Памятнику жертвам радиационных катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия, которое состоялось в Нарымском сквере.

В Новосибирской области встретили 35-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Он отмечается в нашей стране 26 апреля.

Прошло возложение цветов к Памятнику жертвам радиационных катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия, которое состоялось в Нарымском сквере Новосибирска. А на сцене филармонии прозвучала премьера «Чернобыльской Литургии» Митрополита Ионафана (Елецких) и Вячеслава Акопова.

Также в рамках памятных мероприятий прошли встречи с участниками событий и уроки мужества в школах. В музеях и библиотеках открылись фотовыставки.

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